Tarifele de calatorie pentru trenuri, tramvaie si autobuze vor fi eliminate in vara anului viitor, relateaza The Guardian.Bettel, al carui Partid Democratic va forma o coalitie de guvernare cu Partidul Muncitorilor Socialisti si cu Partidul Verde, a promis in timpul campaniei sale electorale sa prioritizeze mediul.Pe langa eliminarea tarifelor de transport, Guvernul din Luxemburg ia in considerare legalizarea canabisului si introducerea a doua noi sarbatori publice. ...citeste mai departe despre " Prima tara din lume care va avea transport public integral gratuit " pe Ziare.com