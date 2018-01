De la inceputul lui 2018 in Islanda este interzis ca un barbat sa fie platit mai bine decat o femeie pentru aceasi functie, arata The Independent.Conform legislatiei, companiile si agentiile guvernamentale cu mai mult de 25 de angajati vor fi nevoite sa obtina un certificat privind remunerarea egala. Cei care nu demonstreaza ca angajatii sunt platiti egal vor fi amendati.Islanda, care are o economie puternica bazata pe turism si pescuit, a fost clasata noua ani la rand de catre Forumul Economic Mondial drept cea mai bun tara din lume privind egalitatea intre sexe.In 2017, Marea Britanie a ajuns pe locul 17 cu o diferenta de 16,9% intre salariile barbatiilor fata de cele ale femeilor.A.G. ...citeste mai departe despre " Prima tara in care este ilegal ca barbatii sa fie mai bine platiti decat femeile " pe Ziare.com