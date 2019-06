Primarul Londrei: Donald Trump este ca un fascist al secolului 20

Intr-un articol publicat in jurnalul The Observer, Khan a condamnat primirea oficiala a lui Trump si a sotiei sale Melania, care vor fi primiti de regina in timpul vizitei de trei zile.Vizita ar urma sa provoace proteste masive, marti."Presedintele Donald Trump este unul dintre cele mai elocvente exemple ale unui pericol global tot mai mare. Extrema dreapta este in crestere la nivel mondial, punand in pericol drepturile si libertatile castigate cu greu si valorile care ne-au definit societatile liberale, democratice timp de peste 70 de ani.Viktor Orban in Ungaria , Matteo Salvini in Italia , Marine Le Pen in Franta si Nigel Farage aici, in Marea Britanie, dar cu noi metode sinistre de calibrare a mesajului lor. Si castiga teren, putere si influenta in locuri unde ar fi fost de neconceput in urma cu cativa ani", a scris primarul.Khan, care este in conflict cu Trump de cand a devenit primar, in 2016, a adaugat: "Acesta este un om care a incercat sa exploateze temerile londonezilor dupa un atac terorist oribil in orasul nostru, a amplificat tweet-urile unui grup rasist britanic, a denuntat ca stiri false dovezile stiintifice solide care avertizeaza in privinta pericolelor schimbarilor climatice, iar acum incearca sa intervina fara rusine in alegerile pentru conducerea Partidului Conservator prin sustinerea lui Boris Johnson pentru ca el considera ca aceast lucru ii va permite sa castige un aliat la Numarul 10, pentru agenda sa dezbinatoare".Sambata, Trump a ignorat conventia diplomatica care cere liderilor sa nu se amestece in problemele interne ale altor state, in special inaintea unor vizite, prin sustinerea lui Johnson ca succesor al Theresi May, intr-un interviu acordat publicatiei Sun. Trump s-a mai folosit de interviu pentru a o descrie pe ducesa de Sussex ca fiind "obraznica".Citeste mai multe despre: Trump isi va lansa oficial campania pentru un al doilea mandat de presedinte.Intr-un alt interviu acordat publicatiei Sunday Times, Trump a afirmat ca ar vrea sa il cunoasca pe Jeremy Corbyn inainte de a-i transmite informatii secrete si i-a sugerat lui Nigel Farage sa negocieze cu Bruxelles-ul, daca UE nu va oferi Marii Britanii ceea ce doreste.Mel Stride, liderul n ...citeste mai departe despre " Primarul Londrei: Donald Trump este ca un fascist al secolului 20 " pe Ziare.com