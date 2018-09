Intr-un articol publicat sambata seara in The Observer, Khan a declarat ca "timpul se scurge cu rapiditate" in timp ce guvernul condus de Theresa May pare a fi "nepregatit si intr-o stare de confuzie".Esecul in a ajunge la un acord cu Bruxelles-ul sau un acord prost ar putea face ca Marea Britanie sa piarda 500.000 de locuri de munca, sa nu aiba personal suficient in spitale, businessul britanic sa sufere pierderi, iar politia britanica sa se confrunte cu tulburari in cadrul societatii civile, a atentionat primarul Londrei."Nu cred ca May are mandatul de a se juca atat de flagrant cu economia si mijloacele de subzistenta ale oamenilor", a subliniat Khan, membru al Partidului Laburist aflat in opozitie. El a facut campanie pentru ramanerea Marii Britanii in UE inainte de referendumul din 2016.Khan nu joaca un rol direct in procesul pentru Brexit, insa el este un membru foarte influent al clasei politice britanice.Citeste si:Londra nu vrea sa plateasca factura pentru Brexit, daca nu se ajunge la un acord. UE nu renegociazaLondra propune o zona de liber schimb cu UE pentru post-BrexitScenariu negru legat de Brexit: Britanicii ar putea ramane fara alimente intr-o singura zi, daca nu se incheie un acord in timp util ...citeste mai departe despre " Primarul Londrei cere organizarea unui al doilea referendum asupra Brexitului " pe Ziare.com