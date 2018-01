Primavara iraniana e sustinuta si din Europa: Opriti executiile!

Reprezentantii unei asociatii de refugiati kurzi din Germania sustin ca sutele de protestatari arestati in Iran sunt acum presati sa marturiseasca faptul ca ar fi in slujba Occidentului, potrivit Euronews."Stim ca cei de acasa au nevoie de sprijinul iranienilor din exil si de aceea suntem aici. Multi dintre noi au experienta acestor proteste, incepand cu cele din anii '80, continuand cu cele din anii '90 si culminand cu cele din 2009", a precizat Hamid Nowzari, membru al Comitetului refugiatilor iranieni din Berlin.La Roma, 30 de protestatari care sustineau ca fac parte din Miscarea de rezistenta iraniana a Mujahedinilor Poporului si-au manifestat solidaritatea cu poporul iranian, arborand pancarte cu inscriptiile "Opriti executiile" si "Nu pentru Rouhani".In Londra si-au aratat solidaritatea cu protestatarii de la Teheran mai multi sustinatori ai monarhiei iraniene care parasisera tara dupa detronarea Shahului Mohammad Reza Pahlavi, in 1979.Faptul ca iranieni din paturi sociale diferite si cu preferintele politice atat de diverse sustin protestele impotriva regimului lui Hassan ohani ar putea crea confuzie."Nu e vorba despre un singur slogan sau despre o singura cauza. Tocmai de aceea, mai ales in lipsa unor conducatori puternici, cred ca miscarea de protest se va stinge. Iar daca nu se va stinge, va fi strivita", transmite de la Londra analistul iranian Mehrad Vaezinejad.Protestele impotriva regimului de la Teheran au inceput in urma cu sase zile si s-au soldat deja cu 20 de morti. Alte sute de persoane au fost arestate. Parte dintre analisti au comparat evenimentele cu cele din 2009 si au apreciat ca ar putea fi inceputul unei noi Primaveri Persane. Ayatollahul Kamenei a acuzat Occidentul ca ar alimenta tensiunile din zona. In acest timp, administratia Trump ii incurajeaza pe iranieni sa protesteze si informeaza ca "Statele Unite vegheaza".G.K.Citeste si:Protestele din Iran anunta o noua Primavara persana? Manifestantii lovesc parca fara nicio teamaCum a ajuns o tara atat de mare si bogata ca Iranul sa aiba zeci de milioane de saraci, care acum nu mai pot si ies in stradaStatele Unite cer o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate ONU pentru situatia din Iran: Nu trebuie sa fim tacutiSUA ii incurajeaza pe iranieni sa lup ...citeste mai departe despre " Primavara iraniana e sustinuta si din Europa: Opriti executiile! " pe Ziare.com