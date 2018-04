Viktor Orban castiga alegerile cu aproape 50% din voturi: Avem sansa de a apara Ungaria!

"Am castigat, Ungaria a castigat o mare victorie", a declarat Viktor Orban. "Am lasat in urma o mare batalie, am obtinut o victorie cruciala, avem sansa de a apara Ungaria", a mai spus acesta.Dupa numararea a 93% din voturi, pe locul al doilea s-a plasat partidul nationalist Jobbik, cu mai putin de 20% din voturi, iar pe locul al treilea Partidul Socialist, aflat la cel mai slab rezultat din istorie, avand putin peste 10% din voturi.Viktor Orban si-a proclamat deja victoria si le-a multumit liderilor din Polonia care l-au sustinut, iar primele felicitari pentru victorie le-a primit de la Marine Le Pen, presedinta Frontului National din Franta , de extrema dreapta, remarca Reuters.Orban: Traiasca Ungaria!Premierul Viktor Orban s-a adresat alegatorilor dupa anuntarea primelor rezultate partiale."Am castigat", cu aceste cuvinte si-a inceput discursul Viktor Orban in fata multimii adunate la sediul Fidesz."Va multumesc ca ati crezut in noi. Va multumesc ca ati ramas alaturi de noi", a spus el.Orban a multumit si voluntarilor si sotiei sale."Traiasca Ungaria! Va multumesc pentru tot", si-a incheiat discursul Viktor Orban.Participare uriasa la votParticipare la vot la alegerile parlamentare din Ungaria a fost de 68,13%, fata de 61,73% la alegerile parlamentare din 2014. Cea mai mare prezenta la vot - 70,53% - a fost la legislativele din 2002.Votarea s-a incheiat oficial la ora locala 19:00, insa programul unor sectii a fost prelungit pentru ca toti cei aflati la cozi sa-si poata alege reprezentantii in Legislativ si implicit prim-ministrul.La alegerile legislative din Ungaria au fost chemati la urne 7,9 milioane de cetateni cu drept de vot, pentru a-i desemna pe cei 199 de membri ai Parlamentului unicameral de la Budapesta si implicit premierul.Daca Partidul national-conservator Fidesz al lui Orban, in varsta de 54 de ani, pare ca si-a asigurat victoria, aceasta prezenta istorica la vot compromite sansele de a obtine o noua "super-majoritate" ca in 2010 si 2014.Viktor Orban, in varsta de 54 de ani, care si-a inceput cariera ca activist liberal la sfarsitul anilor '80, este liderul din Uniunea ...citeste mai departe despre " Viktor Orban castiga alegerile cu aproape 50% din voturi: Avem sansa de a apara Ungaria! " pe Ziare.com