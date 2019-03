Avocata Zuzana Caputova a iesit castigatoare in primul tur al alegerilor prezidentiale din Slovacia de sambata, potrivit Agerpres. Biroul de statistica slovac a fost cel care a anuntat ca - dupa numarare a 50% dintre voturile exprimate sambata - s-a constatat ca 39,15% dintre sufragii au mers catre Caputova.Potrivit jurnalistilor de la Deutsche welle, exit poll-urile arata ca peste 40,5% dintre polonezi au votat cu Zuzana Caputova.Contracadinatul Suzanei Caputova, Maros Sefcovic a obtinut doar 18,77% dintre sufragii. De fapt, Sefcovic - vicepresedinte al Comisiei Europene - are probleme de imagine in Slovacia din cauza ca e sustinut de partidul de guvernamant populist de stanga Smer-SD.Astfel, desi , de la tribunele UE , Sefcovic indeamna regimurile europene sa respecte statul de drept si sa lupte impotriva coruptiei, partidul sau, Smer-SD, are probleme de imagine in Slovacia pentru ca nu ar face exact aceste lucruri.Smer-SD si-a pierdut mult din popularitate dupa asasinarea, in februarie anul trecut, a jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, care scria despre legaturile dintre guvernul slovac si mafia italiana. Jurnalistul a fost impuscat mortal impreuna cu logodnica sa in locuinta lor din apropiere de Bratislava, iar evenimentul a dus la ample proteste in Slovacia.Pe acest val de nemultumire a castigat popularitate avocata Zuzana Caputova, sustinuta de actualul presedinte al Slovaciei, Andrej Kiska, care nu mai candideaza pentru un nou mandat.Pe 30 martie, Caputova si Sefcovic vor concura in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, pentru cea mai inalta functie din Slovacia. ...citeste mai departe despre " Primul tur al prezidentialelor din Slovacia a fost castigat de o avocata care lupta impotriva coruptiei " pe Ziare.com