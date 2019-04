Primul "unicorn" romanesc doneaza un milion de euro pentru catedrala Notre Dame

"UiPath datoreaza mult Frantei si culturii franceze. E timpul sa dam ceva inapoi Frantei. In numele UiPath, as vrea sa donam un milion de euro pentru reconstructia Notre Dame", a anuntat Daniel Dines, in timpul unui eveniment desfasurat la Paris, se arata pe contul de Twitter al companiei.UiPath este o companie infiintata de Daniel Dines si Marius Trica, care a devenit primul "unicorn" romanesc, denumire data companiilor evaluate la peste un miliard de dolari. Istoria companiei a inceput la Bucuresti, iar apoi si-a deschis birouri la Londra, New York, Bengaluru, Singapore si Tokio.In luna martie, Business Insider scria ca UiPath se afla in discutii cu noi investitori, ceea ce ar putea duce la o crestere a valorii sale pana la aproape sapte miliarde de dolari, facandu-l cel mai valoros start-up de inteligenta artificiala.In septembrie 2018, UiPath a fost evaluat la trei miliarde de dolari dupa ce a primit o finantare record de 225 de milioane de dolari venita de la Sequoia Capital si CapitalG.Donatia UiPath vine dupa ce catedrala Notre Dame din Franta a fost grav afectata in urma unui incendiu izbucnit luni. Structura catedralei a fost afectata si a facut sa se prabuseasca turla sa in forma de sageata, cu o inaltime 93 de metri.Citeste mai multe detalii despre istoria catedraleiImediat dupa incident mai multi francezi bogati au anuntat ca vor dona bani pentru reconstructie. Familia Pinault a promis 100 milioane de euro. Dupa cateva ore grupul de lux LVMH si familia Arnault, detinatorii celei mai mari averi din Franta, au anuntat o donatie de 200 milioane de euro, la fel ca si familia Bettencourt-Meyers si grupul L'Oreal.Omul de afaceri Marc Ladreit de Lacharricre (Fimalac) a anuntat ca va dona 10 milioane de euro, ca si familia Bouygues. Cei din familia Decaux s-au pregatit sa ofere 20 de milioane de euro.Citeste si:De la Apple la Firea. S-au strans donatii record pentru Notre-DameMacron promite reconstruirea Catedralei Notre-Dame in cinci aniFirea isi doneaza 10% din salariul de primar pentru Notre Dame. Iata care e sumaNotre Dame, in flacari - Cum arata prima pagina a ziarelor lumii (Foto) ...citeste mai departe despre " Primul "unicorn" romanesc doneaza un milion de euro pentru catedrala Notre Dame " pe Ziare.com