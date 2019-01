Principalele crize politice care ar putea izbucni in 2019 - Bloomberg

"Lumea se schimba rapid, iar 2019 promite sa fie un nou an dificil si haotic. In contextul ascensiunii Chinei in Orient si al intensificarii populismului in Occident, la jumatatea anului 2018 economiile conduse de formatiuni democratice clasice au reprezentat doar o treime din PIB-ul comun al Grupului G20, comparativ cu 83% in anul 2017, conform unui studiu realizat de Bloomberg Economics. Iar aceasta situatie era inainte de alegerea a inca doi presedinti populisti, Andres Manuel Lopez Obrador in Mexic si Jair Bolsonaro in Brazilia ", comenteaza editorialistul Marc Champion intr-un articol publicat de agentia de presa Bloomberg sub titlul "Principalele crize politice de urmarit in 2019 / Se pare ca viitorul an va fi unul chiar mai dur"."In 20 de ani nu am activat niciodata intr-un mediu de acest fel, intrucat existau mereu zone sigure. Tari despre care credeam ca erau usor de anticipat sunt acum greu de analizat", afirma Claire Simpson, expert la grupul de asigurari de risc Willis Tower Watson Plc.Indiferent daca problemele sunt generate de o revolutie tehnologica, de inegalitatile veniturilor, de ciocnirea civilizatiilor ori de revolutia tehnologica, actualele tendinte vor continua. In 2019, tranzitiile de la perioada post-Razboi Rece au potentialul de a se incheia, dar fiecare comporta riscuri de genul "cel mai grav scenariu".O noua cursa a inarmariiPe 4 decembrie, Administratia Donald Trump a oferit Rusiei 60 de zile pentru a se conforma Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), in caz contrar Washingtonul se va retrage din acordul care interzice fabricarea de sisteme de rachete cu raze de actiune intre 500 si 5.500 de kilometri. Rusia sustine ca nu incalca Tratatul INF, dar problema o reprezinta China , care nu a semnat acordul si a fabricat deja rachete de acest tip.Cel mai grav scenariu: Statele Unite ies din Tratatul INF, iar Rusia indreapta rachete nucleare spre vecinii occidentali, intensificand cursa inarmarii si provocand o criza politica in Alianta Nord-Atlantica, in contextul in care exista deja disensiuni intre Statele Unite si aliatii europeni. Riscul anularii Tratatului INF este unul ridicat, iar cel al izbucnirii unei noi curs ...citeste mai departe despre " Principalele crize politice care ar putea izbucni in 2019 - Bloomberg " pe Ziare.com