Principalele dezvaluiri facute de Michael Wolff in cartea despre Donald Trump

Casa Alba considera cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump" ("Fire and Fury: Inside the Trump White House), scrisa de Michael Wolff, drept o lucrare plina de "afirmatii false", un "gunoi de fictiune tabloida".Jurnalistul Michael Wolff face dezvaluiri despre ambitiile prezidentiale secrete ale Ivankai Trump si ofera date despre aprecierea pe care Donald Trump o are pentru magnatul Rupert Murdoch, desi admiratia nu pare a fi reciproca.Jurnalistul BBC Anthony Zurcher prezinta 11 dezvaluiri importante din aceasta carte.1. Steve Bannon: Intrevederea consilierilor lui Donald Trump cu oficiali rusi a fost "act de tradare"Steve Bannon s-a declarat amuzat si uimit de intrevederea desfasurata in Trump Tower din New York cu un avocat rus care promitea sa ofere informatii compromitatoare despre candidatul democrat la functia de presedinte, Hillary Clinton. Intrevederea a fost aranjata de Donald John Trump jr., fiul lui Donald Trump. La intrevedere au participat si Jared Kushner, ginerele actualului presedinte al SUA, precum si Paul Manafort, care la acea vreme era seful echipei de campanie electorala a candidatului republican Donald Trump."Cei trei consilieri de rang inalt de campanie au crezut ca a fost o idee buna sa aiba o intrevedere cu un reprezentant al unui guvern strain in Trump Tower", declara Steve Bannon in cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump" ("Fire and Fury: Inside the Trump White House), scrisa de Michael Wolff. "Chiar daca ne-am gandi ca nu era un act de tradare, lipsit de patriotism, sau ceva rau - desi eu cred ca a fost exact asa -, tot ar fi trebuit sa cheme imediat FBI-ul", afirma Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice.2. Donald Trump a fost "tulburat" de victoria in scrutinul prezidentialIntr-un articol publicat de NYMag, Michael Wolff afirma: "In momentul in care s-au confirmat, in seara alegerilor, tendintele neasteptate ca Trump chiar putea castiga, Donald Trump jr. i-a spus unui prieten ca tatal sau parea a fi o fantoma. Melania era in lacrimi, nu de bucurie. Intr-un interval de aproximativ o ora, conform observatiilor lui Steve Bannon, Trump a fost tulburat, nu i