Printul Harry si regina Elisabeta a II-a au avut o discutie de patru ore

Aproape patru ore a durat intalnirea dintre printul Harry cu regina Elisabeta a II-a (93 de ani) la castelul Windsor. Ceea ce nu pare ciudat, avand in vedere ca aveau multe de discutat si chestiuni de pus la punct dupa decizia Ducilor de Sussex de a nu mai reprezenta Familia Regala britanica. Pana in ziua de duminica printul si suverana britanica nu se mai vazusera de la anuntarea asa-numitului "Megxit".Dupa toate diferentele ce existau intre ei, acesta a fost momentul perfect pentru a se intalni si a solutiona problemele. Regina a vrut sa stie care sunt de-acum incolo intentiile lui Harry si sa discute cu cartile pe masa."Era momentul ideal pentru ca amandoi sa-si spuna doleantele. Era o atmosfera mult mai relaxata", a declarat o sursa apropiata Palatului. Acum cand toata valtoarea initiala a trecut iar printul se afla in Marea Britanie, fara Meghan Markle, era oportunitatea perfecta pentru ca nepotul si bunica sa vorbeasca linistit.Se pare ca regina i-a spus pana la urma lui Harry ca atat el cat si familia lui sunt bineveniti. Desi lucrurile par sa se fi aranjat intre ei, regina este in continuare "deranjata" de decizia ducilor de a trai in strainatate. Si mai ales de faptul ca nu il poate vedea pe Archie, cel mai mic dintre stranepotii ei.Saptamana aceasta Meghan va veni la randul sau in Marea Britanie pentru a-si indeplini ultimele indatoriri fata de Coroana, dar a preferat sa nu il aduca cu ea pe Archie, din cauza cheltuielilor prea mari pe care le presupunea securitatea lui. Acest lucru i-a displacut profund suveranei britanice.Regina i-a dat clar de inteles lui Harry ca acordul pentru a-si obtine mult visata lor libertate va functiona doar daca vor respecta termenii deja stabiliti - o aluzie la titulatura "royal". Ea a dorit astfel sa-i explice nepotului sau decizia sa de a le interzice exploatarea termenului "royal" - un titlu de care nu trebuie, potrivit suveranei, sa se profite.Sotia printului Harry vrea sa joace rolul unui supererou la HollywoodPrintul Harry a inregistrat o melodie cu Jon Bon Jovi ...citeste mai departe despre " Printul Harry si regina Elisabeta a II-a au avut o discutie de patru ore " pe Ziare.com