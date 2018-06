Printul William, primul reprezentant al familiei regale britanice care viziteaza oficial teritorii israeliene si palestiniene

El va zbura duminica spre Iordania, unde va ateriza la Amman pentru a se intalni cu printul Hussein bin Abdullah, potrivit AFP.Ducele de Cambridge, al doilea in linia succesiunii la tronul Marii Britanii, va ajunge luni seara in Israel pentru a-si incepe vizita istorica in statul evreiesc si in Cisiordania.El se va intalni atat cu Benjamin Netanyahu, prim-ministrul israelian, cat si cu Mahmud Abbas, presdintele palestinian.Palatul Kensington a subliniat "rolul de natura apolitica a Majestatii Sale, acelasi ca in cazul tuturor vizitelor regale intreprinse in strainatate".Vizita printului William are loc intr-o perioada in care tensiunile din zona au luat amploare, mai ales dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului si a mutat ambasada SUA aici.Marea Britanie a guvernat regiunea sub mandatul dat de Liga Natiunilor (fosta organizatie interguvernamentala infiintata in urma Conferintei de Pace de la Paris care a pus capat Primului Razboi Mondial), timp de 30 de ani, pana cand Israelul si-a declarat independenta in urma cu sapte decenii, si este in continuare considerata vinovata pentru nasterea conflictului care continua in zona.Inainte de sosirea printului britanic, referirea facuta in programul oficial la estul Ierusalimului drept "teritorii palestiniene ocupate" i-a scandalizat pe unii politicieni israelieni de dreapta.Vizitele oficiale ale membrilor familiei regale britanice au loc la solicitarea guvernului Marii Britanii, insa comunicatele trimise de biroul printului William au oferit putine explicatii cu privire la aceasta calatorie.Israelul a insistat multa vreme pentru o vizita oficiala a unui membru al casei regale britanice. In trecut, membri ai familiei regale, inclusiv printul Charles, au vizitat neoficial Israelul si estul Ierusalimului.In Iordania, printul William se va intalni cu tineri, britanici aflati in misiune si refugiati sirieni.Printul William va sta la Ierusalim in hotelul King David, cartierul general administrativ al Marei Britanii inainte de 1948, cand conducea Palestina. In 1946, militantii evrei au opus rezistenta conducerii britanice bombardand cladirea, fapt care a dus la moartea mai multor zeci de oameni, majoritatea ...citeste mai departe despre " Printul William, primul reprezentant al familiei regale britanice care viziteaza oficial teritorii israeliene si palestiniene " pe Ziare.com