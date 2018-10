"Ne-am intalnit azi cu @DominicRaab si echipa de negociatori a Regatului Unit. In ciuda unor eforturi intense, unele probleme-cheie sunt inca deschise, inclusiv mecanismul de protectie pentru Republica Irlanda /Irlanda de Nord, pentru evitarea unei frontiere dure", a scris Barnier intr-un mesaj pe Twitter , preluat de DPA.Negociatorul european a declarat ca va informa despre discutii cele 27 de state membre ale UE si Parlamentul European.We met today @DominicRaab and UK negotiating team. Despite intense efforts, some key issues are still open, including the backstop for IE/NI to avoid a hard border. I will debrief the EU27 and @Europarl_EN on the #Brexit negotiations.- Michel Barnier (@MichelBarnier) October 14, 2018Raab s-a deplasat la Bruxelles pentru o intalnire urgenta cu Barnier, in contextul vehicularii unor informatii potrivit carora premierul britanic Theresa May este pe punctul sa accepte, inaintea summit-ului european de miercuri, un asa-numit mecanism de protectie pentru mentinerea temporara - posibil pe termen nelimitat - a Regatului Unit in uniunea vamala cu UE.Vezi si Theresa May a dansat pe acordurile trupei ABBA dupa care a anuntat: Nu ne temem sa iesim fara acord din UE (Video) ...citeste mai departe despre " Probleme cruciale legate de Brexit au ramas nerezolvate dupa o importanta intalnire a negociatorilor " pe Ziare.com