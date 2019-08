Consiliul insulei a anuntat sambata pe Twitter ca evacueaza Cruz de Tejeda, un sit muntos popular prin vederile sale spectaculoase, in centrul Gran Canaria, si un hotel de lux din apropiere.El a anuntat ulterior evacuarea centrului satului Tejeda si a mai multor cartiere din aprpiere.Consiliul nu a precizat cate persoane au fost evacuate, insa Tejeda numara un pic peste 2.000 de locuitori.Autoritatile locale au adaugat ca au intrerupt circulatia pe drumuri din apropierea incendiului. "Parasiti zona", au insistat el.Incendiul are loc la doar cinci zile dupa ce pompierii au reusit sa stinga un incendiu in aceeasi zona a arhipelagului, care a condus la evacuarea catorva sute de persoane.Serviciile de salvare avertizau atunci ca rafale puternice de vant si un val de caldura asteptate ar putea sa reaprinda carbuni ramasi.Pompierii de pe insula au anuntat ca helicoptere au fost trimise in zona.Incendiul "nu e deloc de bine cu aceasta temperatura, aceste rafale de vant si aceasta umiditate slaba", au subliniat ei intr-un comunicat.Avioane pentru stingerea incendiilor nu au fost disponibile imediat, pentru ca erau repartizate in Spania continentala, la 1.000 de kilometri departare, au precizat ei.Unul dintre avioane era in zbor de la Malaga catre Gran Canaria sambata seara, au anuntat controlorii spanioli de trafic aerian....citeste mai departe despre " Probleme in Paradis: Incendiu si evacuari pe insula spaniola Gran Canaria " pe Ziare.com