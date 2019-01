Furtuna tropicala Pabuk paralizeaza Thailanda

Toate insulele din Golful Thailandei, in special Koh Samui, Koh Phangan si Koh Tao, deosebit de populare in perioada sarbatorilor de iarna, "vor fi afectate deoarece Pabuk este imensa", a declarat Phuwieng Prakhammintara, director al Centrului de meteorologie din Thailanda.Doua aeroporturi regionale - Nakhon Si Thammarat si Koh Samui - au fost inchise pana sambata, astfel incat un numar mare de turisti au ramas complet izolati de continent.Pe insula Koh Phangan, celebra pentru sarbatorile lunii pline (Full Moon parties) "10.000 de turisti se afla inca in zona", a declarat pentru AFP Krikkrai Songthanee, directorul districtului insulei. "Am discutat cu unii dintre ei aseara. Nu se tem, inteleg situatia", a adaugat el.Si pe Koh Tao, una dintre regiunile din Asia de Sud-Est cele mai apreciate de amatorii de scufundari, rezidentii si turistii se pregatesc sa faca fata furtunii. "Vremea se inrautateste, iar vantul se intensifica. Am terminat de cumparat alimente (...) Insa nu exista gaz peste tot, iar in supermarket deja nu se mai gasesc anumite produse", a relatat un instructor de scufundari spaniol care a dorit sa ramana anonim.Pabuk, prima furtuna tropicala din ultimii 30 de ani care loveste aceasta zona a tarii in afara sezonului musonic, a crescut in intensitate in ultimele ore, fiind insotita de viteze ale vantului de 75 de kilometri la ora si valuri de pana la cinci metri inaltime.Punctul culminant al furtunii este prognozat pentru vineri seara, insa este putin probabil ca fenomenul sa se transforme in taifun, potrivit estimarilor meteorologilor.Dupa ce va atinge Golful Thailandei, Pabuk ar trebui sa scada din intensitate deasupra Marii Andaman unde se gasesc statiunile turistice Krabi si Phuket si se va indrepta apoi catre Parcul National Similian, un paradis al pasionatilor de scufundari.Zeci de mii de turisti au parasit zona incepand de miercuri. "Este foarte gol. Plajele sunt pustiii", a povestit Pui Suriwan, locuitor din Koh Phangan. Peste tot au fost amplasate stegulete rosii care semnaleaza interdictia privind inotul.Economia thailandeza este puternic dependenta de turism. Se preconizeaza ca regatul va gazdui in acest an un numar record de 40 de milioane de vizitatori, dintre care ...citeste mai departe despre " Probleme in paradis: o furtuna tropicala imensa paralizeaza Thailanda " pe Ziare.com