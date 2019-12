Procesul destituirii lui Trump: Democratii au formulat doua capete de inculpare impotriva presedintelui SUA - ce urmeaza

In cazul in care cele doua capete de acuzare sunt adoptate in sesiune plenara, saptamana viitoare, Donald Trump urmeaza sa devina al treilea presedinte din istoria Statelor Unite inculpat in Camera Reprezentantilor, majoritar democrata.Insa este putin probabil ca locatarul Casei Albe sa fie destituit ulterior in Senat, intrucat Camera superioara a Congresului, insarcinata sa-l judece in vederea unei destituiri, este controlata de republicani, care fac bloc in jurul sefului statului."Astazi (marti), in numele Congresului tarii noastre, Comisia Judiciara a Camerei introduce doua articole de inculpare a presedintelui Statelor Unite Donald Trump, privind infractiuni si delicte majore", a anuntat presedintele democrat al acestei Comisii, Jerry Nadler, citand capetele de abuz de putere si obstructionarea bunului mers al activitatii Congresului."Ne aflam aici, astazi, pentru ca abuzarea de catre presedinte a puterilor sale nu ne-a lasat nicio alta alternativa", a adaugat Adam Schiff, presedintele Comisiei Informatiilor, care a efectuat peste doua luni de ancheta in scandalul ucrainean.Donald Trump subliniaza ca nu a facut nimic rau si denunta o "mascarada" a democtatilor, pentru ca ei sunt incapabili, considera el, sa-l infranga la urne."Inculparea unui presedinte care a dovedit, prin rezultatele sale, inclusiv generand fara indoiala cea mai buna economie din istoria acestei tari, avand una dintre presedintiile cele mai fructuoase din istorie si, cel mai important, care nu a facut NIMIC rau, este pura nebunie politica", a scris marti pe Twitter , inainte de acest anunt, Donald Trump.Dupa anunt, Trump a revenit cu un atac la presedintele Comisiei Informatiilor. "Este vanatoare de vrajitoare!", a spus Donald Trump, numindu-l pe democratul Adam Schiff, presedintele Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, un "politician foarte corupt".Nu e mai presus de legeDemocratii au deschis o procedura de destituire a lui Donald Trump dupa ce au aflat ca acesta a cerut Ucrainei sa ancheteze cu privire la Joe Biden, bine plasat sa-l infrunte in alegerile prezidentiale din 2020.Opozitia il acuza de faptul ca a comis un abuz de putere pentru a-si atinge scopurile personale, prin blocarea ...citeste mai departe despre " Procesul destituirii lui Trump: Democratii au formulat doua capete de inculpare impotriva presedintelui SUA - ce urmeaza " pe Ziare.com