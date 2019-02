Procurorii americani investigheaza ceremonia de investire a lui Trump, inclusiv oportunitatile foto. Si Dragnea s-a pozat cu liderul american

Citatia emisa de Procuratura Manhattan cere comitetului sa predea documente despre orice donator sau donatie, participant la evenimente ale comitetului si chiar donatiile venite din partea cetatenilor straini.Procurorii investigheaza astfel o lunga lista de posibile infractiuni: conspiratie impotriva SUA, declaratii false, fraudarea corespondentei si a informatiilor, spalare de bani, incalcari ale legilor ce interzic contributiile din partea unor natiuni straine si cele facute in numele altor persoane.Sunt cerute documente relationate oricaror "beneficii" oferite donatorilor, inclusiv "bilete, oportunitati foto si/ sau receptii restranse".Precizam, in context, ca si Liviu Dragnea a participat la ceremonia de investire, care s-a desfasurat iin Washington, alaturi de premierul de la acel moment, Sorin Grindeanu.Vezi aici detalii - Dragnea si Grindeanu s-au intalnit cu Trump si au postat pe Facebook poze facute cu telefonulCiteste si:Presa din SUA scrie ca Dragnea s-a dus la investirea lui Trump pentru a-i facilita unui milionar american afaceri cu statul romanDragnea sustine ca ii da in judecata pe cei care au spus ca a dat 1 milion de euro pentru a merge la investitura lui TrumpIn plus, comitetului i se solicita sa predea informatii si despre donatii facute direct fondatorilor, precum si corespondenta in care a fost discutata aceasta posibilitate.Investigatia procurorilor federali asupra comitetului implica posibile abuzuri financiare legate de donatiile de peste 100 de milioane de dolari pentru investirea lui Trump, a relatat CNN. Procurorul numit in citatie, Tom McKay, este membru al unitatii Public Corruption si a fost unul dintre principalii procurori in cazul deschis impotriva fostului avocat personal al lui Trump, Michael Cohen.Cererea documentelor sugereaza ca presedintele american si entitati conexe lui pot fi intr-o continua examinare a procurorilor federali, in special in New York, chiar daca ancheta procurorului special Robert Muller se incheie.Un purtator de cuvant al comitetului a spus luni: "Tocmai am primit o citatie pentru documente. In timp ce inca o analizam, intentionam sa cooperam cu ancheta".Procuratu ...citeste mai departe despre " Procurorii americani investigheaza ceremonia de investire a lui Trump, inclusiv oportunitatile foto. Si Dragnea s-a pozat cu liderul american " pe Ziare.com