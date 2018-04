Procurorii au extins urmarirea penala in Dosarul Revolutiei: Iliescu a acceptat si oficializat masuri diversioniste cu caracter militar

Magistratii militari au dispus extinderea si efectuarea in continuare a urmaririi penale pentru infractiuni contra umanitatii fata de fostul presedinte al Consiliului Frontului Salvarii Nationale (CFSN), fiind vizate fapte comise in intervalul 27 - 31 decembrie 1989, pentru care nu este necesara indeplinirea unei conditii prealabile de autorizare.Fostul presedinte Ion Iliescu a sosit, marti dimineata, la Parchetul General, unde a fost citat pentru a i se aduce la cunostinta ca pe numele lui a fost inceputa urmarirea penala in Dosarul Revolutiei pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii.Acuzatiile in cazul generalului RusProcurorii militari au mai dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii contra umanitatii fata de general locotenent (r) Rus Iosif, la data savarsirii faptelor, comandant al Aviatiei Militare si membru al Consiliului Militar Superior, si fata de amiral (r) Dumitrescu Emil, la data savarsirii faptelor cpt. rang I.Anchetatorii arata ca, in calitate de comandant al Aviatiei Militare si membru al Consiliului Militar Superior, Iosif Rus ar fi dat ordine cu caracter diversionist."Astfel, in seara zilei de 22.12.1989, din proprie initiativa si fara drept, acesta a insistat in emiterea unui ordin prin care a solicitat ca in sprijinul microgarnizoanei Aeroportului International Otopeni sa fie trimisa o subunitate a trupelor de Securitate.Acest ordin, dat de o persoana ce nu avea dreptul sa intervina in organizarea pazei si apararii Aeroportului Otopeni (cu plan propriu de aparare), a produs o ruptura informationala si de comunicare intre fortele angrenate in paza si apararea acestui obiectiv, constituind sursa unei grave confuzii, factori esentiali ce au creat premisele focului fratricid intre militarii MApN si cei ai trupelor de Securitate sosite in sprijin.Fara acest ordin, neregulamentar si inutil, nu ar fi fost posibila tragedia survenita in dimineata zilei de 23.12.1989, in urma careia au decedat 48 de persoane (40 militari) si alte 15 au fost ranite", acuza procurorii.Insemnele de pe elicoptere, schimbateFata de Rus ar exista probe care demonstreaza ca, pe 23 decembrie 1989, acesta a dat ordin ca elicopterelor de la Regimentul 61 Elicoptere Boteni sa le fie schimb ...citeste mai departe despre " Procurorii au extins urmarirea penala in Dosarul Revolutiei: Iliescu a acceptat si oficializat masuri diversioniste cu caracter militar " pe Ziare.com