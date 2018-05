Decizia vine dupa ce The New Yorker a publicat un articol in care femeile il acuzau pe Schneiderman ca le-a lovit. Doua dintre ele sunt foste iubite ale sale, arata BBC.Schneiderman, care neaga acuzatiile, este un sustinator al miscarii #MeToo impotriva agresiunilor sexuale."In ultimele ore, au existat acuzatii grave impotriva mea, pe care le resping. Chiar daca aceste acuzatii nu au legatura cu conduita mea profesionala sau cu operatiunile biroului, ma vor opri din a conduce biroul in aceste momente critice", a declarat el.Guvernatorul New York-ului, Andrew Cuomo, i-a cerut lui Schneiderman demisia in urma acuzatiilor."Nimeni nu este mai presus de lege, inclusiv procurorul general al New York-ului. Nu cred ca Eric Schneiderman poate continua ca procuror general", a afirmat Cuomo.In functia sa de procuror general, el a intentat proces in februarie firmei mogulului Harvey Weinstein dupa ce zeci de femei l-au acuzat pe producatorul de filme ca le-a abuzat sexual."Fiecare newyorkez are dreptul la un loc de munca in care sa nu aiba parte de hartuire sexuala, intimidare sau frica", a afirmat la acea vreme Schneiderman. ...citeste mai departe despre " Procurorul general al New York-ului a demisionat, dupa ce patru femei l-au acuzat de agresiune " pe Ziare.com