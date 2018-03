Aflat pe lista neagra a lui Trump, Andrew McCabe, fost director adjunct al FBI, a fost demis cu 48 de ore inainte de pensionare

Intr-un comunicat, citat de cotidianul The Washington Post, Sessions afirma ca McCabe a divulgat informatii presei si a dat dovada de lipsa de lealitate in multe ocazii, inclusiv sub juramant."FBI se asteapta ca fiecare angajat sa adere la cele mai inalte standarde de onestitate, integritate si responsabilitate", a mai afirmat Sessions.Citeste si: Ancheta Rusia -Trump: Procurorul special Mueller a cerut documente despre afacerile presedintelui americanMcCabe, director adjunct si fost director general in exercitiu al Biroului Federal de Investigatii, a demisionat in luna ianuarie, dar a ramas angajat al FBI pana cand ar fi putut iesi la pensie cu beneficii depline, la jumatatea lunii martie.Insa, ca urmare a demiterii sale cu mai putin de 48 de ore inainte de pensionare, McCabe va pierde cel mai probabil o parte importanta din beneficiile acordate la pensionare.Andrew McCabe este un martor cheie in ancheta privind demiterea directorului FBI James Comey, in mai 2017 Donald Trump , presedintele SUA, este suspectat ca i-a cerut in februarie directorului FBI James Comey sa opreasca investigatia care viza contactele fostului consilier pentru Siguranta Nationala Michael Flynn cu oficiali rusi, o situatie care ar putea fi o forma de obstructionare a justitiei. Casa Alba a respins acuzatiile.Liderul de la Casa Alba s-a aratat nemultumit si de legaturile sotiei lui Andrew McCabe cu Hillary Clinton, contracandidata lui Trump in scrutinul prezidential din 2016.Presedintele Trump a cerut in mai multe randuri demiterea directorului adjunct al FBI pe fondul disensiunilor cu acesta."Directorul adjunct al FBI, Andrew McCabe, vrea sa se pensioneze cu beneficii depline. Au mai ramas 90 de zile?!!!", afirma presedintele american intr-o postare pe Twitter , in decembrie 2017.Donald Trump a salutat sambata pe Twitter decizia demiterii lui McCabe. ...citeste mai departe despre " Aflat pe lista neagra a lui Trump, Andrew McCabe, fost director adjunct al FBI, a fost demis cu 48 de ore inainte de pensionare " pe Ziare.com