Proiectul de acord pentru Brexit a fost aprobat "in principiu"

Avand in vedere aceasta aprobare, exista posibilitatea ca acordul sa fie finalizat in acest sfarsit de saptamana, scrie BBC.Prim-ministrul britanic Theresa May va tine joi un discurs in Parlamentul britanic, incepand cu ora 14:30 (16:30 - ora Romaniei)."Am trimis celor 27 de state membre ale Uniunii Europene proiectul Declaratiei Politice privind Viitoarele Relatii dintre UE si Marea Britanie. Presedintele Comisiei (Jean-Claude Juncker - n.red.) m-a informat ca acordul a fost aprobat la nivelul negociatorilor si a fost aprobat in principiu la nivel politic", a declarat Donald Tusk, presedintele Consiliului European, prin intermediul unui mesaj postat pe Twitter I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators' level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.- Donald Tusk (@eucopresident) November 22, 2018Premierul britanic Theresa May si Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, s-au intalnit, miercuri, la Bruxelles, pentru a discuta despre Brexit."Am avut o intrevedere foarte buna in aceasta dupa-amiaza. Acum planuiesc sa ma intorc pentru noi intrevederi, sambata, inclusiv cu presedintele Juncker, pentru a discuta despre cum putem finaliza acest proces (...) in interesul tuturor cetatenilor nostri ", a declarat Theresa May dupa intalnirea cu Juncker la Bruxelles.Daca in cadrul summit-ului Consiliului European de duminica de la Bruxelles va fi aprobat acordul, premierul britanic va trebui sa obtina si aprobarea Parlamentului Marii Britanii.Conform unor informatii aparute in presa miercuri seara, Uniunea Europeana urma sa anuleze summit-ul programat duminica pentru semnarea acordului pe tema Brexit daca documentul nu era definitivat pana joi dimineata.Cel putin cinci membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest fata de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeana.Premierul Theresa May a exprimat regret ca unii membri ai Cabinetului de la Londra au demisionat, insa a subliniat ca este determinata sa obtina adoptarea acordului negociat cu Uniunea Europeana pe tema Brexit. ...citeste mai departe despre " Proiectul de acord pentru Brexit a fost aprobat "in principiu" " pe Ziare.com