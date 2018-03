Proprietara mall-ului din Siberia in care au murit 64 de oameni a fost arestata

"Ancheta a stabilit ca, avand responsabilitatea pentru asigurarea securitatii in caz de incendiu, Bogdanova a fost informata in repetate randuri de catre subalternii sai despre defectiunile de la sistemul de securitate impotriva incendiilor din cadrul cladirii.In ciuda acestui fapt, Bogdanova a fost preocupata sa inchirieze noi spatii comerciale, fara a rezolva problemele de securitate la incendiu", se arata intr-un comunicat al Procuraturii ruse, preluat de agentia Tass.Iulia Bogdanova va fi pusa sub acuzare in temeiul articolului 238, alineatul 3, din Codul Penal al Federatiei Ruse, privind incalcarea cerintelor de siguranta impotriva incendiilor care au provocat moartea a doua sau mai multe persoane.Purtatorul de cuvant al Comisiei de Investigatii, Svetlana Petrenko, a precizat ca au fost efectuate perchezitii la locuinta proprietarei centrului comercial "Zimniaia Visnia" din Kemerovo.Tot vineri, rude ale victimelor incendiului au depus plangeri la Procuratura in care afirma ca numarul mare al mortilor ar fi cauzat de "inactiunea" pompierilor si politiei, precum si de dotarea tehnica si pregatirea insuficienta ale acestora.Cauza incendiului din Kemerovo nu este deocamdata cunoscuta, dar anchetatorii au retinut cinci persoane, inclusiv unul dintre agentii de securitate ai centrului comercial, care nu a reusit sa porneasca sistemul de avertizare vocala.Presedintele rus, Vladimir Putin , a declarat, marti, ca neglijenta criminala si nepasarea sunt cauzele incendiului din Kemerovo. Alarma de incendiu din cadrul centrului comercial nu mai functiona din 19 martie si nu au existat stingatoare de incendiu.La 25 martie, un incendiu a izbucnit la ultimul etaj al centrului comercial "Zimniaia Visnia". 64 de persoane au murit, printre care 41 de copii, si 76 de persoane au fost ranite, inclusiv 27 de copii.Citeste si Putin acuza neglijenta criminala in cazul tragediei din mall: Nu existau stingatoare si nu functiona nici alarma de incendiu ...citeste mai departe despre " Proprietara mall-ului din Siberia in care au murit 64 de oameni a fost arestata " pe Ziare.com