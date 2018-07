Judecatoria Chisinau a anulat, saptamana trecuta, scrutinul organizat pe 3 iunie pentru desemnarea primarului capitalei Republicii Moldova, castigat de Andrei Nastase. Decizia a fost confirmata de Curtea de Apel si apoi de Curtea Suprema de Justitie din Republica Moldova.Protestatarii au votat in unanimitate o rezolutie prin care solicita o serie de revendicari, printre care si validarea alegerilor locale noi din Chisinau, cat si anularea sistemului electoral mixt si tragerea la raspundere a judecatorilor care au invalidat scrutinul.Manifestatia a fost organizata de partidele de opozitie extra-parlamentare, Platforma Demnitate si Adevar si Partidul Actiune si Solidaritate (PAS)."Regimul ne-a declarat razboi, a declarat razboi democratiei. (...) In Republica Molcova, nu mai exista autoritati, Parlament, Guvern, macar pe jumatate legitime. In Republica Moldova ne confruntam cu un regim autoritar si care calca in picioare drepturile noastre", a spus Maia Sandu, liderul PAS, la manifestatie.La randul sau, Andrei Nastase, liderul Platformei Demnitate si Adevar, le-a spus protestatarilor: "Sunt mandru de noi toti. Moldova te iubesc! Jos dictatura! Prin votul mixt, prin anularea alegerilor, acesti criminali incearca sa ne transforme in robi. Trebuie sa luptam pana la capat. Creati celule ale rezistentei. (...) Nu va fi niciun fel de varsare de sange".Protestatarii au scandat: "La puscarie!", "Jos mafia!", "Sa va fie frica, poporul se ridica!" ...citeste mai departe despre " Protest de amploare la Chisinau fata de nevalidarea rezultatelor alegerilor locale: "Sa va fie frica, poporul se ridica!" " pe Ziare.com