Protest pasnic urias la Hong Kong, pentru a demonstra Chinei ca nu are de ce sa intre cu tancurile

Aceasta mobilizare, inceputa in luna iunie, si-a vazut imaginea afectata de violentele izbucnite saptamana aceasta dupa ce manifestantii au ocupat timp de cinci zile aeroportul din Hong Kong, unde le-au inmanat turistilor fluturasi de hartie continand informatii despre modul brutal in care politia din Hong Kong a reprimat protestele. In cele din urma, politia a intervenit din nou in forta marti seara si a deblocat aeroportul.Pentru a face necredibile acuzatiile de "terorism" formulate impotriva lor de catre guvernul de la Beijing, organizatia Frontul Civil al Drepturilor Omului din Hong Kong (FCDH) a lansat un apel pentru o manifestatie "rationala si nonviolenta", ceea ce s-a si intamplat duminica.Conform (FCDH), peste 1,7 milioane de persoane au participat la protest, fiind astfel cea mai puternica mobilizare din ultimele saptamani. Politia estimeaza insa numarul participantilor la circa 128.000, fara cei masati pe strazile adiacente.Miscarea pro-democratie s-a declansat dupa ce Adunarea Legislativa locala a adoptat un act normativ care ar fi permis extradarea infractorilor catre China continentala. Legea a fost suspendata, dar miscarea de protest si-a extins considerabil revendicarile, denuntand declinul libertatilor si ingerintele regimului comunist.Armata chineza avertizeaza ca are sute de tancuri la granita si poate ajunge in 10 minute in Hong Kong