Proteste in Chisinau dupa anularea alegerilor pentru primarie

Protestul a fost organizat la apelul Partidului Actiune si Solidaritate, Partidului Liberal Democrat si Platformei Demnitate si Adevar.Manifestantii au pornit in mars de la Primaria Chisinaului spre sediul Partidului Democrat si spre Piata Marii Adunari Nationale.Judecatoria Chisinau a anulat, marti seara, scrutinul organizat pe 3 iunie pentru desemnarea primarului capitalei Republicii Moldova, castigat de Andrei Nastase.Partidul Socialist ceruse instantei sa declare nule alegerile locale anticipate desfasurate in 3 iunie, argumentand ca Andrei Nastase, liderul Platformei Demnitate si Adevar (centru-dreapta), a organizat actiuni electorale in ziua celui de-al doilea tur de scrutin."Pentru mafie, nu conteaza votul cetatenilor. Este o decizie arbitrara", a declarat Andrei Nastase, citat de cotidianul Jurnal de Chisinau.Andrei Nastase a castigat turul doi al alegerilor din Chisinau la o diferenta de 12.644 de voturi fata de Ion Ceban.Functia de primar interimar al Chisinaului va fi asigurata de Ruslan Codreanu pana la noul scrutin, care va avea loc in 2019, informeaza Unimedia.Citeste si:Alegerile pentru Primaria Chisinaului au fost anulate. Andrei Nastase va contesta: Pentru mafie nu conteaza votulAlegerile pentru Chisinau au fost invalidate. Dodon jubileaza, iar USR sustine ca asta se intampla cand coruptia e regula