Haos in Venezuela: Proteste mortale intr-o tara cu doi presedinti. Maduro rupe relatiile cu SUA. UE nu se aliniaza in spatele lui Trump

Dupa acest anunt, la Caracas s-au inregistrat violente intre fortele de ordine si simpatizanti ai Opozitiei, transmite France Presse.Cel putin 16 persoane au murit in urma protestelor antiguvernamentale, a informat portalul de stiri El Pitazo, citat de agentia Tass.Sute de protestatari au iesit sa protesteze in mai multe localitati din Venezuela, cerand demisia lui Maduro.Backing Venezuela's opposition: the Trump administration, which on Wednesday, along with Canada and more than a dozen other countries, officially recognized Juan Guaido as interim president https://t.co/OmrVKlAiu1 pic.twitter.com/oBQJECSVJk- CBS Evening News (@CBSEveningNews) 24 ianuarie 2019Autoproclamarea"Jur sa imi asum oficial competentele executivului national ca presedinte in exercitiu al Venezuelei pentru a ajunge (...) la un guvern de tranzitie si pentru a obtine alegeri libere", a spus Juan Guaido in fata a zeci de mii de partizani reuniti la Caracas pentru a protesta fata de presedintele socialist Nicolas Maduro.Cu putin inainte de autoproclamarea lui Juan Guaido, Curtea Suprema a Venezuelei, cea mai inalta instanta juridica a tarii, alcatuita din fideli ai regimului, a anuntat ca a ordonat o ancheta penala contra membrilor Parlamentului, acuzandu-i de uzurparea prerogativelor presedintelui Maduro.Opozanti si partizani ai presedintelui Nicolas Maduro au coborat in numar mare in strada miercuri in intreaga tara, intr-o atmosfera puternic tensionata.Nicolas Maduro a inceput la 10 ianuarie al doilea sau mandat de presedinte al Venezuelei pentru sase ani, dupa o victorie electorala contestata de Opozitie si de comunitatea internationala.Marti, vicepresedintele american, Mike Pence, a transmis un mesaj video de sprijin pentru venezueleni, pentru a-i incuraja pe cei care manifesteaza impotriva presedintelui Nicolas Maduro si pentru a evidentia sustinerea americana pentru liderul de opozitie Juan Guaido. Un apel la "o lovitura de stat fascista", a acuzat Nicolas Maduro, citat de AFP.Armata e cu MaduroArmata a respins autoproclamarea presedintelui Parlamentului, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat miercuri ministrul Apararii, Vladimir Padrino, transmite AFP."Disperarea si intoleranta submineaza pacea natiunii. Noi, soldati ai patriei, nu acceptam un presedinte impus in umbra ...citeste mai departe despre " Haos in Venezuela: Proteste mortale intr-o tara cu doi presedinti. Maduro rupe relatiile cu SUA. UE nu se aliniaza in spatele lui Trump " pe Ziare.com