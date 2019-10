Spre seara protestul a degenerat si fortele de ordine s-au ciocnit cu protestatarii, in incercarea de a-i dispersa, pe masura ce oamenii se strangeau in numar tot mai mare in apropierea iesirii de la metrou in incinta terminalului principal al aeroportului din Barcelona.Politia a suspendat circulatia metroului spre aeroport si a folosit bastoanele impotriva protestatarilor. Peste 100 de zboruri au fost anulate sau afectate, inclusiv doua curse spre Romania , potrivit Digi24.ro. Una dintre ele are deja o intarziere de peste o ora.Aeroportul El Prat este cel mai mare aeroport al Spaniei dupa numarul de pasageri si unul dintre cele mai mari din Europa Protestele continua si in mai multe zone din Barcelona. Sute de studenti si functionari protesteaza, blocand mai multe strazi in apropierea sediilor unor institutii guvernamentale. Manifestatii similare se desfasoara si in alte localitati din Catalonia, cum ar fi Girona si Lleida, informeaza Mediafax.Pana acum in jur de 40 de oameni au ajuns la spital si mai multi au fost retinuti in zona aeroportului.Quim Torra, liderul Guvernului regional de la Barcelona, a denuntat decizia instantei supreme, catalogand-o drept "un act de razbunare, nu un act de justitie".Catalonia a organizat in 2017 un referendum privind independenta fata de Spania . Plebiscitul, care a avut rezultat proindependenta, nu a fost aprobat de Curtea Constitutionala din Spania. Parlamentul catalan a proclamat independenta, dar a suspendat decizia. Liderii UE au pledat pentru solutionarea crizei prin dialog.Dupa patru luni de deliberari, instanta suprema de la Madrid a anuntat luni ca noua lideri separatisti catalani au primit sentinte intre 9 si 13 ani in inchisoare. ...citeste mai departe despre " Proteste violente la Barcelona, cu zeci de raniti. Aeroportul a fost blocat, sunt peste 100 de zboruri afectate, inclusiv spre Romania (Video) " pe Ziare.com