Proteste violente la Paris, la implinirea unui an de la debutul miscarii "vestele galbene"

In intreaga Franta au fost lansate apeluri la manifestatii, iar in capitala Paris au fost organizate inca de dimineata mai multe mitinguri, dintre care cel din Piata Italiei, in sudul orasului, a degenerat in scurt timp in rasturnari de masini, pietre smulse din pavaj si pubele incendiate, acoperite prompt sub un val de gaze lacrimogene lansate de fortele de ordine.Un centru comercial din piata a fost inchis de la primele semne de violente. Cateva zeci de persoane in negru si cu cagule au atacat cu pietre intrarea in centru, precum si vitrinele unui hotel invecinat, a constatat AFP.Si pompierii au intervenit de mai multe ori pentru a stinge pubelele in flacari si focul care cuprinsese un utilaj de constructii din piata.Pe o baraca de langa santier se putea citi mesajul: "Macron, pentru noi e prima aniversare, pentru tine ultima".Miscarea "vestelor galbene" a fost lansata la 17 noiembrie anul trecut, fiind initial un protest impotriva introducerii unei taxe pe carburanti, aminteste AFP.