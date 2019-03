Mai multe magazine de pe Bulevardul Champs-Elysees au fost vandalizate. Celebrul restaurant Le Fouquet din centrul Parisului a cazut si el victima furiei protestatarilor. Jandarmii au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene impotriva grupurilor violente, iar peste 60 de persoane au fost arestate, transmite Liternaute.Potrivit politiei pariziene, intre 7.000 si 8.000 de oameni protestau in capitala Frantei sambata dimineata.Conform ministrului francez de interne, Christophe Castaner, printre protestatari exista oameni "infiltrati" care "raspund la apelurile unor lideri ai miscarii Vestele galbene".#ActeXVIII Violences aveugles, attaques laches, notre determination a garantir l'ordre public ne faiblira pas face aux black blocs, provocateurs et vandales dont le degre d'hostilite est insupportable. #Soutien aux gendarmes et policiers engages. pic.twitter.com/BLpmK6hg52- Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) 16 martie 2019- Continua - ...citeste mai departe despre " Proteste violente la Paris: Politia a folosit tunuri cu apa. Zeci de peroane au fost arestate " pe Ziare.com