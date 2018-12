Protestele continua la Budapesta fata de Legea sclaviei. Ciocniri violente intre manifestanti si politisti (Video)

Manifestantii s-au adunat in fata Parlamentului si au plecat in mars, blocand circulatia pe Podul Margareta. Daca initial erau doar cateva sute, pe parcurs li s-au araturat mii de oameni.Potrivit Euronews, au avut si astazi loc ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine.Miercuri seara, mii de protestatari s-au adunat in fata sediului partidului Fidesz condus de premierul Viktor Orban pentru a protesta fata de asa-zisa lege a sclaviei, conform hvg.hu. Politia a mobilizat forte importante pentru a incerca sa controleze demonstratiile. Protestul a inceput spontan in Piata Kossuth pentru ca apoi sa se mute la sediul Parlamentului. Unii dintre protestatari au incercat sa treaca de cordoanele politiei, insa au fost impinsi inapoi.Protest cu mii de oameni la Budapesta, din cauza "Legii sclaviei": Jandarmii au dat cu gaze lacrimogene (Video)Aprobarea legilor a provocat o atitudine de sfidare din partea opozitiei. Parlamentarii de opozitie au incercat sa blocheze podiumul iar unul dintre ei a filmat, transmitand in direct pe internet, in timp ce se apropia de premierul Viktor Orban si ii punea intrebari pe un ton ridicat.Presedintele Parlamentului, Laszlo Kover, a declarat ca "incercarea opozitiei de a obstructiona este fara precedent in cei 28 de ani de democratie in Ungaria ". Orban a fost acuzat in repetate randuri ca incearca sa preia controlul institutiilor independente precum si de controlarea institutiilor de media. Conform noii legislatii, Curtea Suprema din Ungaria nu va avea decizia finala in disputele administrative, care includ practicile electorale si cazurile de coruptie.Si in weekend mii de oameni au protestat fata de asa-zisa "Lege a sclaviei" si au cerut cresterea salariilor. Guvernul a anuntat ca va permite angajatorilor sa fie mai flexibili. "Trebuie sa inlaturam regulile birocratice pentru ca cei care doresc sa munceasca si sa castige mai mult, sa poata face acest lucru", a declarat Orban. ...citeste mai departe despre " Protestele continua la Budapesta fata de Legea sclaviei. Ciocniri violente intre manifestanti si politisti (Video) " pe Ziare.com