Protestele din Rusia la adresa lui Putin nu mai sunt o exceptie. Ce s-a intamplat?

Saptamana trecuta, in mai multe orase din Rusia , acoperind sapte fusuri orare, s-au desfasurat manifestari impotriva lui Vladimir Putin "Alexei Navalni, un militant anticoruptie care a devenit cel mai proeminent critic al lui Putin, a fost arestat si tarat cu violenta, fiind urcat intr-o duba de catre politisti, pe cand acesta incerca sa se alature unui grup de protestatari din Moscova", a relatat postul de televiziune ABC News intr-un reportaj despre ultimele demonstratii anti-Putin din Rusia.Desi participarea la acestea nu a fost numeroasa, de ordinul sutelor si miilor de oameni, faptul ca s-au desfasurat pe o suprafata extinsa, atat in estul, cat si in vestul tarii, arata o modificare in ce priveste modul de actiune a Opozitiei, dar si modificare in ce priveste atitudinea oamenilor.De la muzica la campanii militareDe-a lungul celor 18 de ani de conducere autoritara a liderului rus, impotriva sa au fost nenumarate proteste, unele de zeci de mii de oameni. Sa amintim aici si miscarea Pussy Riot realizata de o formatie de muzica punk-rock formata din mai multe tinere care-l contestau violent pe Vladimir Putin in melodiile si manifestatiile lor extreme. Trei dintre ele au fost arestate in 2012 si condamnate pentru huliganism la doi ani de inchisoare cu executare.Miscarea politica anti-Putin a fost stopata de campania militara pornita impotriva Ucrainei si de anexarea Crimeii, transformandu-l pe Vladimir Putin intr-un erou extrem de popular printre rusi.Dar timpul a trecut, iar cei 18 ani de exercitare permanenta a puterii si-au pus amprenta asupra fostului agent KGB. Un nou tip de contestare se desfasoara acum pe intregul teritoriu al Rusiei.Mii de protestatari s-au aflat, la sfarsitul lunii ianuarie, pe strazile oraselor din Rusia pentru a manifesta impotriva lui Vladimir Putin - Foto: Hepta.ro"Domnul Navalni a organizat proteste anticoruptie in Rusia in lunile martie si iunie, mobilizand in special tinerii din clasa de mijloc, iar in campania sa, el a promis sa organizeze proteste tot mai dese inainte de alegerile din 18 martie pentru a sublinia ca votul este o frauda, iar Kremlinul manipuleaza intregul proces electoral", descrie cotidianul New York Times noul tip de campanie politica pus in practica de Alexei Navaln ...citeste mai departe despre " Protestele din Rusia la adresa lui Putin nu mai sunt o exceptie. Ce s-a intamplat? " pe Ziare.com