Protestele impotriva lui Orban continua in Ungaria: sindicatele ameninta cu greva nationala

Furia nu s-a domolit si nici frigul, nici vantul nu au impiedicat mobilizarea anti-Orban. Protestele din decembrie au fost reluate, sambata, si 6.000 de manifestanti au raspuns apelului partidelor de opozitie, al sindicatelor si al ONG-urilor.La originea revoltei a stat legea muncii adoptata la mijlocul lunii decembrie prin care numarul orelor de munca este suplimentat cu 400 pe an, care urmeaza sa fie platite in decurs de trei ani.Aceasta "manifestatie nationala contra legii sclaviei" debuteaza in 2019 cu o noutate. Miscarea fara lider, punctata de discursurile deputatilor opozitiei sau de sindicalisti, incepe sa se structureze. O mobilizare nationala este programata sambata, 19 ianuarie.Sindicatele ameninta cu greva geenrala daca revendicarile lor comune nu sunt ascultate: revenirea la Codul muncii in interesul salariatului; cresterea cu peste 10% a salariului minim; reforma dreptului la greva si a negocierii sindicale; reevaluarea sistemului de pensie anticipata si sprijin pentru muncitorii cu handicap."Am creat o unitate in Parlament si in strada", a spus Bertalan Toth, presedintele Partidului Socialist ungar.Antal Csardi de la Partidul Ecologist LMP a invitat reprezentantii tuturor partidelor de opozitie si ai sindicatelor sa propuna amendamente comune la Codul muncii. Unii au amenintat ca blocheaza drumurile, podurile asa cum au facut "vestele galbene" in Franta Opozitia reclama intre altele suprimarea unei recente reforme a justitiei prin care independenta magistratilor este afectata. In plus, libertatea presei, este amenintata in aceasta tara, criticata constant pentru atacurile sale la statul de drept.