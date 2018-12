"De vreme ce stim deja ca exista amenintari, nu vrem sa ne asumam riscuri inutile", a declarat ministrul Culturii, Franck Riester, pentru radio RTL, adaugand ca exista informatii ca agitatori extremisti, atat de dreapta, cat si de stanga, planifica deturnarea violenta a protestelor anuntate de "vestele galbene" la Paris.Astfel, muzeul Luvru, muzeul Orsay, cele doua Opere, Grand Palais sunt cateva dintre obiectivele cultural-turistice care vor fi inchise, asta la o saptamana dupa ce manifestantii au devastat Arcul de Triumf.Turnul Eiffel va fi inchis, de asemenea, a anuntat SETE (Societatea de Exploatare a Turnului Eiffel), motivand ca nu ar putea asigura securitatea vizitatorilor in caz de evenimente violente, potrivit BBC.Protestatarii au anuntat deja ca pregatesc noi manifestatii, pe care le numesc "Actul al IV-lea", deoarece va incepe a patra saptamana de proteste de strada.Prim-ministrul Edouard Philippe a declarat ca 65.000 de politisti vor fi alocati in capitala franceza pentru a preveni haosul de sambata trecuta, cand pe bulevardul Champs Elysees au fost incendiate masini si au fost jefuite magazine.Patru meciuri din prima divizie de fotbal au fost amanate.Politia pariziana a solicitat mai multor proprietari de magazine si de restaurante din zona cuprinsa intre Champs Elysees si Bastillia sa-si inchida pravaliile in aceasta sambata, iar autoritatile locale au fost avertizate sa scoata de pe domeniul public orice obiect care ar putea fi folosit cu usurinta ca proiectil.Guvernul analizeaza oportunitatea de a folosi unitati speciale ale armatei ca patrule anti-teroriste pentru a proteja unele cladiri publice.Citeste si Parisul sta pe un butoi cu pulbere. Iar criza din Franta e abia la inceput ...citeste mai departe despre " Protestul vestelor galbene inchide Turnul Eiffel si muzeele Luvru si Orsay " pe Ziare.com