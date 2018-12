Anuntul a fost facut, luni, de omologul sau sarb, Aleksandr Vucici, citat de site-ul cotidianului Le Figaro."Ne pregateam pentru vizita presedintelui Macron. Din nefericire, din cauza situatiei si a problemelor cu care se confrunta, presedintele Macron mi-a cerut sa amanam cateva saptamani vizita in tara noastra", a spus Aleksandr Vucici.Emmanuel Macron urma sa viziteze Serbia, miercuri si joi.Acesta i-a cerut premierului Edouard Philippe sa organizeze o reuniune cu liderii principalelor partide si cu reprezentantii protestatarilor.O reuniune exceptionala s-a desfasurat duminica la Palatul Elysee, pe tema protestelor violente de la Paris. La sedinta au participat presedintele Emmanuel Macron, premierul Edouard Philippe si ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, precum si sefi ai serviciilor de securitate franceze.Aproximativ 135.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai.Cel putin 263 de persoane au fost ranite in cursul protestelor de la Paris, iar 412 indivizi acuzati de implicare in violente au fost retinuti, a transmis Ministerul de Interne. ...citeste mai departe despre " Protestul "vestelor galbene": Macron amana o vizita externa, din cauza crizei " pe Ziare.com