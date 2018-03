Putin a fost intrebat daca va inapoia Crimeea Ucrainei: Ati luat-o razna? Niciodata!

Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din 18 martie, care ar urma sa-i asigure lui Putin un al patrulea mandat si ramanerea la putere pana in 2024, postul de televiziune Rossia-1 a difuzat duminica pe retelele sociale ruse Vkontakte si Odnoklassniki un film de circa doua ore dedicat presedintelui rus.La intrebarea daca Rusia va fi intr-o zi obligata sa inapoieze Crimeea Ucrainei, Putin a raspuns sec: "Nu, ati luat-o razna? Circumstante de acest gen nu exista si nu vor exista niciodata".In acest documentar intitulat "Putin", jurnalistul Andrei Kondraciov, care conduce echipa de campanie electorala a liderului de la Kremlin, ii adreseaza lui Putin o serie de intrebari pe o gama larga de teme, incepand cu Siria si terminand cu viata personala a liderului rus."Sunteti capabil sa iertati?", il intreaba Kondraciov pe Putin. "Da", raspunde presedintele rus, dupa care adauga: "Mai putin tradarea".Suferinta spionului care l-a "tradat" pe Putin. Impactul asupra alegerilor din RusiaIn documentar apar si apropiati si aliati ai presedintelui rus, precum prietenul sau din copilarie, violonistul Serghei Roldughin, sau fostul cancelar german Gerhard Schroeder, care nu inceteaza cu laudele la adresa lui Putin."Sincer vorbind, nu as fi in stare sa mentionez o singura greseala pe care s-o fi facut-o (Putin) ", spune seful gigantului petrolier Rosneft, Igor Secin. "Isi asuma mereu responsabilitatile", mentioneaza la randul sau directorul serviciilor de securitate ruse (FSB), Aleksandr Bortnikov.Creditat cu circa 70% din intentiile de vot, potrivit ultimelor sondaje, Putin a refuzat sa participe la dezbaterile televizate, evitand si mitingurile electorale, cu exceptia unei manifestatii de sustinere din 3 martie, la care s-a adresat multimii timp de mai putin de trei minute. In schimb, Putin este omniprezent la televiziunea publica, unde deplasarile sale sunt acoperite mediatic aproape in totalitate si care i-a consacrat deja mai multe documentare.Citeste si:Care este rolul Rusiei in conflictele armate din Europa de Est si ce vrea Vadimir Putin in regiune? ...citeste mai departe despre " Putin a fost intrebat daca va inapoia Crimeea Ucrainei: Ati luat-o razna? Niciodata! " pe Ziare.com