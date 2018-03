Putin a obtinut un scor record la prezidentiale si a fost felicitat din toate colturile lumii, mai putin din Occident. Opozitia face miting la Moscova

Opozitia, insa, vrea sa organizeze un miting la Moscova, in timp ce liderii de la nivel mondial il felicita pentru noul mandat, mai putin cei din Occident, care prefera sa isi pastreze tacerea.Cum s-au pozitionat contracandidatiiComunistul Pavel Grudinin s-a clasat al doilea, cu 11,9% din voturile exprimate, a precizat comisia.Ultranationalistul Vladimir Jirinovski s-a clasat pe locul trei, cu 5,7%, potrivit aceleiasi surse.Singura candidata in alegeri care l-a criticat in mod deschis pe Putin, Ksenia Sobciak, a obtinut 1,7% din voturi.Celui mai important rival al lui Putin, Aleksei Navalnii, i-a fost interzis sa candideze.Comisia Electorala a anuntat ca prezenta in alegerile de duminica a fost de 67%.Acuzatii de nereguliObservatori si ONG-uri au raportat numeroase cazuri de introducere ilegala de buletine de vot in urne si presiuni fara precedent in vederea iesirii la vot.Autoritatile electorale ruse au anulat rezultatul scrutinului in cinci districte si ancheteaza cu privire la introducerea ilegala de buletine de vot in urne in alegerile prezidentiale.Presedinta CEC , Ella Pamfilova, a subliniat, luni, ca autoritatile au depus eforturi sa lupte impotriva incalcarilor legislatiei electorale si sa asigure transparenta alegerilor.Ea a respins acuzatii cu privire la atacarea sau oprirea accesului unor observatori in sectii de votare, in pofida unor inregistrari video in acest sens, postate online.Ea a insistat ca au existat "de cel putin doua ori mai putine" incalcari ale legislatiei electorale decat in alegerile prezidentiale din 2012, patate de probleme.Opozitia intentioneaza sa organizeze un miting, luni, la Moscova.Multi lideri de la nivel mondial il felicitaLideri ai lumii il felicita pe Vladimir Putin cu privire la realegerea sa intr-un nou mandat de presedinte, de sase ani.Presedintele chinez Xi Jinping afirma ca parteneriatul cu Rusia se afla "la cel mai bun nivel in istorie".Intr-un mesaj de felicitare adresat lui Putin, Xi subliniaza ca, "in prezent, parteneriatul de cooperare strategica globala intre China si Rusia se afla la cel mai bun nivel din istorie, oferind un exemplu de construire a unui nou tip de relatii internationale".Liderii Kazah ...citeste mai departe despre " Putin a obtinut un scor record la prezidentiale si a fost felicitat din toate colturile lumii, mai putin din Occident. Opozitia face miting la Moscova " pe Ziare.com