Putin a ordonat FSB sa-i gaseasca si sa-i elimine pe loc pe autorii atentatului din Sankt-Petersburg

"Un atac terorist a avut loc ieri in Sankt-Petersburg. Recent, Serviciul Federal de Securitate a dejucat un alt complot terorist", a declarat Vladimir Putin joi, potrivit agentiei Tass."I-am ordonat directorului Serviciului Federal de Securitate (FSB) sa actioneze in cadrul legal, doar in cadrul legal, in capturarea acestor teroristi. Dar, daca exista amenintari reale asupra vietilor si sanatatii angajatilor nostri, asupra ofiterilor, trebuie sa actioneze decisiv, sa nu mai captureze pe nimeni, ci trebuie sa ii elimine pe loc pe acesti indivizi inarmati", a subliniat liderul de la Kremlin.Treisprezece persoane au fost ranite in explozia produsa miercuri seara intr-un supermarket din orasul rus Sankt-Petersburg.Explozia, provocata de un dispozitiv artizanal, a avut loc miercuri seara in supermarketul Perekrestok, situat in nord-estul orasului Sankt-Petersburg. Atentatul nu a fost deocamdata revendicat de niciun grup terorist.