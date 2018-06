Anterior, presedintele rus i-a transmis liderului nord-coreean prin acest oficial o invitatie pentru efectuarea unei vizite in luna septembrie in Rusia , informeaza agentiile de presa Reuters si TASS.Cu aceasta ocazie, seful statului rus a salutat derularea cu succes a summitului intre presedintele american Donald Trump si omologul sau nord-coreean marti in Singapore si a apreciat ca aceasta intalnire a indepartat perspectivele unui conflict militar major in Peninsula Coreeana."Intreaga lume era extrem de ingrijorata si situatia creata acolo (in Peninsula Coreeana) putea sa duca la consecinte foarte grave, inclusiv la un conflict militar major", a afirmat seful statului rus, opinand ca, in urma summitului din Singapore, "acest scenariu nefavorabil s-a indepartat si au aparut perspective pentru rezolvarea tuturor problemelor prin mijloace pasnice si diplomatice", potrivit TASS.Invitatia trimisa de Putin lui Kim de a efectua o vizita in Rusia vine la cateva zile dupa summitul istoric intre presedintele SUA, Donald Trump, si liderul nord-coreean in Singapore, in cadrul caruia cei doi lideri au semnat o declaratie comuna in care Phenianul se angajeaza pentru o "denuclearizare completa in Peninsula Coreeana". ...citeste mai departe despre " Putin a primit o scrisoare de la Kim Jong Un " pe Ziare.com