Putin inarmeaza Rusia de 325 de miliarde de dolari

Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot pentru lupta si cercetare, mijloace de aparare aeriana si munitie de precizie".Rogozin a afirmat pentru ziarul Kommersant ca noul program de inarmare a tinut cont de experienta dobandita de militarii rusi in conditii de lupta, in Siria. Eficienta complexelor si sistemelor noi a fost evaluata in conditii extreme pentru peste 200 de tipuri de arme.Rusia a observat si acumularea de potential militar a NATO, implementarea conceptului SUA de lovituri globale, intentiile de desfasurare a armamentelor in spatiu si desfasurarea de armamente non-nucleare strategice de precizie.