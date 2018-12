Presedintele rus a observat testul de la distanta, intr-o cladire a Ministerului rus al Apararii, la Moscova, arata agentia de presa RIA Novosti.Testul a avut loc in Extremul Orient rus.Liderul de la Kremlin a anuntat in martie o serie de noutati in domeniul inarmarii - inclusiv sistemul Avangard -, intr-un discurs pe un ton deosebit de belicos.El sublinia atunci ca acest tip de racheta poate sa loveasca in orice punct pe glob si sa scape unui scut antiracheta construit de Statele Unite.Citeste si: Noile rachete ale lui Putin i-au facut pe americani sa-si dea seama ca au cam ramas in urma rusilor si chinezilorPutin se lauda cu armele nucleare ale Rusiei: Suntem la decenii in fata rivalilorPutin ameninta ca Rusia va construi noi rachete daca SUA vor iesi din INF ...citeste mai departe despre " Putin a supervizat testarea noilor rachete nucleare, care pot scapa scutului american si lovi orice punct de pe glob " pe Ziare.com