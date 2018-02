Liderii, care au vorbit prin telefon, au subliniat importanta cooperarii de a implementa armistitiul cerut de Natiunile Unite, a declarat Kremlin-ul, potrivit agentiei Tass."Partile au discutat despre problema din Siria in contextul situatiei din Ghouta de Est si despre accesul ajutorului umanitar in acea regiunea, dar si altele din Siria", a s-a aratat intr-un comunicat."Partile au afirmat ca depunerea unui efort comun a ajutat la aprobarea si adoparea rezolutiei Nr. 2401 a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe 24 februarie. Partile au mentionat importanta continuarii eforturilor comune in scopul de a implementa prevederile rezolutie cat mai curand posibil", a mai adaugat comunitatul.Liderul rus a afirmat ca armistitiul nu este valabil si pentru gruparile teroriste din regiune.Siria se confrunta, incepand din martie 2011, cu revolte reprimate violent si cu un conflict militar intre serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad, fortele opozitiei si grupuri teroriste, inclusiv organizatia sunnita Stat Islamic (Stat Islamic in Irak si Siria/Stat Islamic in Irak si Levant). Bilantul conflictului depaseste 270.000 de morti.Citeste si:ONU a votat in unanimitate o incetare a focului in Siria, de cel putin 30 de zile. E nevoie de o pauza umanitaraMacel in Siria: bombardamentele au ucis 500 de persoane, dintre care 123 erau copiiTrump critica Rusia si Iranul: Ce au facut in Siria este o rusine pentru omenireRusii recunosc ca au testat peste 200 de arme noi in Siria. 400 de oameni au fost ucisi doar in ultimele 5 zile ...citeste mai departe despre " Putin a vorbit la telefon cu Merkel si Macron despre armistitiul din Siria " pe Ziare.com