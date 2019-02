Putin a declarat, in fata deputatilor si senatorilor, ca Rusia nu cauta confruntarea si ca nu va face primul pas in desfasurarea unor rachete ca replica fata de iesirea Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza Reuters.Liderul de la Kremlin a reafirmat ca raspunsul Moscovei la orice desfasurare de rachete nucleare va fi hotatat si a indemnat administratia americana sa se gandeasca bine la consecintele unei asemenea decizii.Rusia urmeaza sa se doteze pana in 2021 cu noi rachete cu raza "intermediara" de actiune, a anuntat in urma cu doua saptamani ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu.El a facut acest anunt dupa decizia lui Donald Trump de a retrage Statele Unite, dupa sase luni, din acest tratat incheiat in 1987 si care elimina o intreaga clasa de rachete de croaziera si balistice - terestre - americane si ruse, cu o raza de actiune cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri.Washingtonul si-a justificat decizia acuzand Rusia ca a incalcat Tratatul INF prin faptul ca a dezvoltat un nou tip de racheta, Novator 9M729 - SSC-8 in terminologia NATO Vladimir Putin a raspuns acestei decizii anuntand ca Rusia inceteaza, la randul sau, sa respecte Tratatul INF.Iata ce rachete pregateste Rusia drept raspuns la iesirea SUA din Tratatul Nuclear. Lucrarile au inceput deja ...citeste mai departe despre " Putin avertizeaza ca Rusia ar putea tinti SUA si tarile care gazduiesc sisteme de rachete americane " pe Ziare.com