Putin avertizeaza ca Rusia va reactiona la decizia SUA de retragere din Tratatul INF

"In mod natural, decizia Statelor Unite de retragere din acest Tratat nu poate fi lasata fara un raspuns din partea noastra", a declarat Vladimir Putin, citat de site-ul agentiei Tass.Potrivit Kremlinului, Vladimir Putin intentioneaza sa discute cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump , la summitul G20, despre situatia Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), in contextul in care liderul de la Casa Alba a semnalat retragerea SUA din acord. Summitul Grupului natiunilor dezvoltate si emergente (G20) se va desfasura in Buenos Aires, Argentina, pe 30 noiembrie - 1 decembrie 2018.Administratia Vladimir Putin a condamnat decizia presedintelui Donald Trump privind eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) . In acest context, fostul presedinte sovietic Mihail Gorbaciov a indemnat aliatii Statelor Unite sa nu devina "rampe de lansare a rachetelor americane".Mihail Gorbaciov a amintit ca Tratatul INF si seria de Tratate pentru Reducerea Armamentului Strategic (START) au facilitat diminuarea substantiala a numarului bombelor atomice ruse si americane. Ministerul rus de Externe a avertizat ca abordarea conflictuala a Aliantei Nord-Atlantice fata de Rusia risca sa genereze o noua cursa a inarmarii.La randul sau, Uniunea Europeana a atras atentia Administratiei Donald Trump ca decizia de retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) va genera "instabilitate" si o "cursa a inarmarii", cu efecte asupra tarilor europene.