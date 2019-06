Putin avertizeaza SUA: Daca recurg la forta impotriva Iranului declanseaza o catastrofa

"Statele Unite spun ca nu exclud un recurs la forta (...) . Asta ar fi o catastrofa pentru regiune. Ar provoca o aprindere a violentelor si cresterea numarului de refugiati", a declarat Vladimir Putin in "Linia directa", o sesiune anuala de intrebari si raspunsuri cu populatia, in direct, la televiziune."Consecintele ar fi triste si pentru cei care ar face o asemenea tentativa", a apreciat el.Iranul a anuntat joi ca a doborat o "drona spion americana" in spatiul sau aerian, deasupra Marii Oman, si a avertizat ca incalcarea frontierelor sale constituie o "linie rosie", pe fondul unor tensiuni tot mai puternice intre Washington si Teheran.Statele Unite au confirmat ca Iranul a doborat o drona americana, insa au negat ca aceasta a incalcat spatiul aerian iranian.Pentagonul a confirmat joi ca fortele iraniene au doborat o drona de supraveghere apartinand Marinei americane (US Navy) care se afla, potrivit Statului Major american "in spatiul aerian international"."Informatiile iraniene potrivit carora dispozitivul aerian survola Iranul sunt false", a subliniat Pentagonul intr-un comunicat.Acest incident are loc in contextul in care Washingtonul a anuntat saptamana aceasta ca trimite 1.000 de militari suplimentari "in scopri defensive", pentru a raspunde unor amenintari aeriene, navale si terestre in Orientul Mijlociu.Acest anunt a fost facut la putin timp dupa ce Teheranul a avertizat ca urmeaza sa depaseasca la 27 iunie o limita a stocurilor de uraniu prevazuta de Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian - din care Statele Unite s-au retras unilateral anul trecut inainte sa impuna sanctiuni dure Iranului.In prezent, armata americana isi intensifica acuzatiile la adresa Iranului, pe care-l considera vinovat de atacuri vizand doua petroliere, avariate in explozii, la 13 iunie la Marea Oman.Aceste acuzatii au fost respinse, de asemenea, de Teheran."Este foarte dificil de prevazut care ar fi consecintele unui eventual recurs la forta", a insistat Vladimir Putin."Iranul isi respecta intru totul angajamentele fata de Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA), iar noi consideram nefondate sanctiuni de orice fel care-i sunt impuse", a subliniat liderul de la Kremlin. ...citeste mai departe despre " Putin avertizeaza SUA: Daca recurg la forta impotriva Iranului declanseaza o catastrofa " pe Ziare.com