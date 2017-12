Navalnii, care a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu suspendare intr-un dosar de deturnare de fonduri, sustine ca este vorba de un dosar motivat politic, scrie Reuters. Interdictia privind candidatura sa la alegerile din martie a fost votata in cadrul comisiei electorale de 12 membri din 13.In urma acestei decizii, Navalnii a lansat un apel la boicotarea scrutinului, potrivit AFP.Sondajele privind viitoarele alegeri prezidentiale din Rusia indica o victorie lejera a lui Putin, ceea insemna ca acesta ar putea ramane la putere pana in 2024.Navalnii, in varsta de 41 de ani, a ajuns de trei ori anul acesta in spatele gratiilor, fiind acuzat de incalcarea legii dupa ce a organizat mai multe intruniri si mitinguri.Citeste si:Omul care ii da multe batai de cap lui Putin inainte de prezidentialele din RusiaC.S.... citeste mai departe despre " Putin, fara contracandidat la alegeri. Comisia electorala din Rusia a respins candidatura lui Alexei Navalnii " pe Ziare.com