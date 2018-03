Presa rusa de stat, preluata de DPA, publica un scor de 73,9% pentru presedintele in exercitiu, care si-a asigurat astfel cel de-al patrulea mandat, fara a mai fi necesar un al doilea tur de scrutin.Reuters prezinta cifrele obtinute de cei opt candidati in doua sondaje de opinie, VTsIOM si FOM:Vladimir Putin 73,9% / 76,3%Pavel Grudinin 11,2% / 11,9%Vladimir Jirikovski 6,7% / 6,0%Ksenia Sobceak 2,5% / 2,0%Grigori Yavlinski 1,6% / 1,0%Boris Titov 1,1% / 0,7%Serghei Baburin 1,0% / 0,6%Maxim Suraikin 0,8% / 0,7%Comisia Electorala Centrala a anuntat deja ca prezenta la urne a fost mai ridicata decat in 2012, la precedenta realegere a lui Vladimir Putin, reaminteste DPA.Grupul de monitorizare a alegerilor Golos a raportat peste 2.500 de nereguli in timpul scrutinului, dintre care aproximativ 500 la Moscova, mentioneaza aceeasi agentie.Pe site-ul de internet al grupului sunt detaliate cazuri de vot multiplu. Golos este inregistrat in Rusia ca agent strain, deoarece a primit finantari din strainatate. Comisia Electorala Centrala a anuntat prin Twitter ca a primit 670 de plangeri. ...citeste mai departe despre " Putin castiga alegerile din Rusia cu peste 74% din voturi - exit poll " pe Ziare.com