Putin continua sa inarmeze marina rusa: 26 de nave se alatura flotei anul acesta

Liderul de la Kremlin a informat ca eforturile de consolidare si dezvoltare a marinei ruse vor continua, relateaza site-ul agentiei Tass."Pregatirea si eficienta marinei este o componenta importanta in asigurarea capabilitatile de lupta ale tarii, securitatea sa si securitatea statului. Desigur, vom continua sa luam masuri care au scopul de a dezvolta flota, de a o face mai bine echipata", a declarat Putin in cadrul unei gale din Sankt Petesburg, cu ocazia Zilei Marinei.Presedintele rus a reiterat ca statutul unui membru al marinei este foarte respectat in Rusia , deoarece reprezinta curaj, eroism si dedicare.