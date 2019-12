Putin i-a multumit telefonic lui Trump pentru informatii care au ajutat la prevenirea unor acte de terorism in Rusia

Apelul a fost initiat de oficialul ce la Moscova, iar cei doi lideri au discutat despre mai multe "probleme de interes comun".Serviciul Federal de Securitate a precizat ca informatiile obtinute de la americani au dus la arestarea a doi cetateni rusi care planuiau atacuri teroriste in locuri publice din Sankt Petersburg, de Anul Nou.Cei doi presedinti au convenit sa mentina cooperarea bilaterala in lupta impotriva terorismului, a mai precizat Kremlinul.