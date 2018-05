"Guvernul cedeaza puterile sefului de stat reales. Din acest moment, initiativa presedintelui este de a prezenta Dumei de Stat candidatura pentru postul de sef al Guvernului. Nu pot spune cand se va intampla exact acest lucru. Aceasta este prerogativa exclusiva a presedintelui", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.Ceremonia de reinstalare a lui Vladimir Putin in functia de presedinte al Rusiei este programata pe 7 mai, la ora 12:00 (12:00, ora Romaniei).Citeste si:Proteste in Rusia inainte de investirea lui Putin: Navalnii si peste 1.600 de sustinatori de-ai lui au fost retinuti brutalIohannis il felicita pe Putin pentru victorie, cu patru zile intarziere. Ce i-au transmis alti lideri europeni sefului de la KremlinTrump l-a sunat pe Putin sa-l felicite si spune ca se vor vedea curand. Nimic despre spionul otravitMerkel si Macron l-au felicitat cu intarziere pe Putin: Ii cer sa continue dialogul si reformele in Rusia ...citeste mai departe despre " Putin isi incepe oficial noul mandat de presedinte. Cand va anunta premierul? " pe Ziare.com