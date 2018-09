El a precizat ca nu exista alte planuri mai detaliate privind o intalnire a celor doi, scrie Reuters.Conform agentiei de stat nord-coreene KCNA, Putin i-ar fi trimis duminica lui Kim o scrisoare de felicitare pentru a marca aniversarea de 70 de ani de la crearea Coreei de Nord."Va rog sa acceptati sincerele mele felicitari cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la crearea Coreei de Nord si remarc cu placere relatiile de prietenie care exista intre Rusia si Coreea de Nord", a afirmat Putin in scrisoare.Conform KCNA, Putin si-a exprimat increderea ca Moscova si Phenianul "vor asigura dezvoltarea unui dialog bilateral si a unei cooperari constructive in diverse domenii".De altfel, la inceputul lunii iunie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anuntat ca Putin s-ar putea intalni curand cu liderul Coreei de Nord."Aceasta intalnire ar putea avea loc, modul in care se va desfasura si data la care va avea loc urmand sa fie convenite in perioada urmatoare prin intermediul canalelor diplomatice", a spus Peskov, citat de site-ul agentiei Tass. ...citeste mai departe despre " Putin l-a invitat pe Kim Jong-un sa viziteze Rusia " pe Ziare.com